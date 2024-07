JO-2024: les Bleues assurent, Dupont entrevoit la médaille

Les Bleues des sports collectifs ont assuré l'essentiel: les handballeuses et les footballeuses ont entamé leur parcours olympique par une victoire, respectivement face à la Hongrie (31-28) et à la Colombie (3-2), jeudi à la veille de la très attendue cérémonie d'ouverture.

Emmenée par Marie-Antoinette Katoto (2 buts), les Françaises ont battu les Colombiennes à Lyon. D'abord tout en maîtrise (3-0), elles ont laissé revenir les avant de les laisser revenir au score en seconde période devant près de 30.000 spectateurs. Pour ces JO, l'objectif est simple et affiché par l'équipe et la fédération: au moins une médaille, la première de l'histoire des Bleues.

À l'entraînement, Biles impressionne déjà

Détendue, la superstar de la gymnastique artistique Simone Biles s'est entraînée dans l'Arena Bercy, où elle entre en lice dans trois jours. Après être passée à la poutre et au sol, elle s'est présentée au saut pour réaliser un yurchenko double carpé impeccable, connu dans le code de notation de la gym comme le "Biles II", depuis qu'elle l'a réussi lors des Mondiaux-2023. Aucune autre femme n'a jamais pu réaliser ce saut. Son entraîneuse française n'a pas caché sa satisfaction: "Oui, c'était vraiment bien".

Les handballeuses assurent

Damien MEYER

Les Bleues ont d'abord eu les mains moites et le bras tendu, puis elles ont été réveillées par l'entrée en jeu de Méline Nocandy et s'en sont remises en deuxième mi-temps aux arrêts d'Hatadou Sako et à leur capitaine Estelle Nze Minko. Elles disposent de deux jours pleins pour régler les nombreuses scories qui les ont longtemps empêchées de décramponner les Hongroises. Une victoire sur les Pays-Bas dimanche leur ferait faire déjà un pas en direction des quarts de finale.

La France de Dupont peut rêver

Guidés par Antoine Dupont, les Bleus du rugby à 7, victorieux du circuit mondial au printemps, peuvent entretenir leur rêve de médaille, grâce à leur succès sur l'Argentine (26-14) qui les propulse en demi-finale, où ils affronteront l'Afrique du Sud samedi. Les Springboks ont imposé leur vitesse aux Néo-Zélandais pour accéder au dernier carré.