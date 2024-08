John Heymans a beaucoup travaillé sa vitesse et vise une finale

L'adage "l'appétit vient en mangeant" illustre parfaitement les attentes du Belge de 26 ans avant ces JO. "Il y a deux ans, je ne pensais pas pouvoir être aux Jeux. Ensuite, je me suis dit que j'allais être l'un des moins bons à Paris et qu'il allait être compliqué de faire quelque chose. Mais maintenant, je viens avec l'ambition d'être en finale, je sais que j'ai une chance d'y arriver."

Qualifié fin janvier grâce à un temps de choix signé en salle à Boston (13:03.46), Heymans a pu se concentrer sereinement sur sa préparation. "J'ai énormément travaillé mon endurance pure jusqu'à ma qualification. Ensuite, j'ai mis l'accent sur ma vitesse, déterminant dans les derniers 400 mètres. Elle était vraiment nulle mais je crois que je suis désormais au niveau de tous les autres", a-t-il assuré. "J'ai enchaîné les séances de sprints pour repousser mon plafond naturel. Sans ça, je ne pouvais pas aller plus vite en course."

Fier et satisfait du travail accompli, John Heymans s'est donné les chances d'y parvenir, notamment en enchaînant les stages en altitude, du Kenya à Flagstaff (Arizona) en passant par Font-Romeu (France) et Saint-Moritz (Suisse). "Je suis avec des groupes d'entraînement différents, avec lesquels j'apprends beaucoup de choses. Les athlètes et coachs rencontrés ont tous joué un rôle dans mon développement."

Détendu, le Brabançon veut profiter de ses premiers JO. "Plus tard, j'aimerais pouvoir me dire que c'était une expérience positive et pas un moment où j'ai subi le stress. J'ai déjà vécu ça dans certains championnats et ce n'est pas agréable."