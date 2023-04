Jon Rahm remporte son premier Masters d'Augusta et redevient N.1 mondial

Le golfeur espagnol Jon Rahm a remporté dimanche le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, le Masters d'Augusta, et redevient N.1 au classement mondial, aux dépens du tenant du titre Scottie Scheffler.

Rahm remporte ainsi son premier Masters, lui qui a ouvert son compteur en Grand Chelem en 2021 avec l'US Open.

L'Espagnol de 28 ans a rendu dimanche une carte de 69 (3 coups sous le par), avec quatre birdies et un bogey, et termine le tournoi à 12 sous le par avec quatre coups d'avance sur ses deux poursuivants, les Américains Brooks Koepka et Phil Mickelson (-8), tous deux représentants du circuit dissident LIV.