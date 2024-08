Julie Vanloo et Washington enchaînent à Seattle

Julie Vanloo et Washington ont signé un deuxième succès de rang en WNBA, la ligue nord-américaine de basket féminin, après leur victoire 72-74 à Seattle lundi.

Présente dans le cinq de base, Vanloo a joué 25 minutes pour inscrire 11 points (à 4/10 au tir) et distribué 4 assists. Brittney Sykes a inscrit 20 points pour permettre aux Mystics d'enchaîner après un succès contre Los Angeles qui avait mis fin à une série de cinq défaites consécutives.

Le club de la capitale américaine présente désormais un bilan de 8 victoires et 22 défaites et occupe toujours la 10e place du classement. Washington reste ainsi dans la course pour les playoffs, réservés au top 8.

Les Mystics se déplaceront à Chicago, actuellement 8e, dans la nuit de mercredi à jeudi en Belgique (2h00).