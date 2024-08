Julie Vanloo et Washington renouent avec la victoire contre Los Angeles

Vanloo a passé 20 minutes sur le parquet avec 4 points (à 2/7 au tir), 4 assists, 1 rebond et 1 interception. Brittney Sykes a elle inscrit 28 points pour mettre fin à la série de cinq défaites de rang des Mystics.

Un succès qui permet à Washington de quitter la 12e et dernière place du classement et de remonter en 10e position avec un bilan de 7 victoires et 22 défaites. Les Mystics peuvent donc encore espérer se qualifier pour les playoffs, réservés au top 8 du classement. Chicago occupe actuellement la 8e place avec 11 victoires et 17 défaites.