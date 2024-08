Justine Rasir sur la séance des shoot-outs : "On doit apprendre pour la prochaine fois"

"On s'entraîne toute l'année dans cet exercice particulier et c'est compliqué de reproduire cette pression inhérente aux matchs à l'entraînement. Ça se joue souvent à des détails, à quelques centimètres près", a expliqué la joueuse du Racing. "On va encore y travailler et on apprendra pour la prochaine fois."

De son côté, Charlotte Englebert regrettait que les Panthers n'aient pas joué tout le match comme dans le premier quart-temps. "Si on avait continué comme ça, je pense qu'on gagnait. Quatrième, c'est vraiment la mauvaise place. On avait un objectif qui était plus élevé que ce résultat même si c'est vrai que nous avons une équipe très jeune, sans expérience des grandes finales. Espérons pouvoir utiliser cette expérience dans les prochains rendez-vous. Il ne faut pas se contenter de cette place car on aurait pu faire mieux."