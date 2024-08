La Belgique, 3e de son groupe, peut encore se qualifier

Après leur défaite contre les Américaines (74-87) jeudi soir à Lille, les Belgian Cats sont en mauvaise posture mais la qualification n'est pas pour autant inaccessible. Si les Belges ne peuvent plus prétendre aux deux premières places du groupe C, directement qualificatives pour les quarts de finale de ce tournoi olympique de basket féminin, elles peuvent encore y croire.

Américaines (4 pts) et Allemandes (4pts), qui s'affronteront dimanche, sont déjà assurées de disputer les quarts de finale. La Belgique (2 pts, -27) devra s'imposer largement contre le Japon (2 pts, -37), pour espérer être l'un des deux meilleurs troisièmes.

Dans le groupe A, la Serbie et l'Espagne (4 pts) sont déjà qualifiées après deux victoires et se disputeront la première place samedi (13h30). Porto Rico (-4 de différence), et la Chine (-23) ferment la marche et s'affronteront samedi (11h). Une petite victoire chinoise serait par exemple dans l'intérêt des Cats.