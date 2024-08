La Belgique et Anvers candidates à la co-organisation de l'EuroBasket féminin en 2027

Avec la ville d'Anvers, la Belgique s'est présentée en tant que candidate à la co-organisation de l'EuroBasket féminin 2027. À l'instar de la Slovaquie et de la Suède, elle espère rejoindre la Finlande et la Lituanie, déjà désignées comme hôtes de la compétition. La FIBA, la fédération internationale de basket, en a fait l'annonce mardi via un communiqué.