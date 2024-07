La cavalière Karin Donckers va égaler le record de 7 participations aux JO

L'ancien pongiste numéro 1 mondial, aujourd'hui président du COIB, le Comité olympique et interfédéral belge, avait lui participé aux Jeux de Séoul, Barcelone, Atlanta, Sydney, Athènes, Pékin et Londres.

Cette 7e participation va permettre à Karin Donckers d'égaler Jean-Michel Saive présent aux JO entre 1988et 2012, et du tireur à la carabine François Lafortune. Le Visétois avait débuté sa carrière olympique en 1952 à Helsinki, et l'avait clôturée en 1976 à Montréal.

Karin Donckers, 53 ans, aurait déjà pu s'approprier le record du nombre de participations sans une précédente blessure de Fletcha, blessé alors que l'amazone de Minderhout était qualifiée pour les JO d'Atlanta en 1996.

Déjà présente en 1992 à Barcelone où elle a obtenu ses meilleurs résultats (4e par équipe et 8e en individuel avec son cheval Britt), elle a disputé deux Jeux avec Gormley (Sydney 2000 et Athènes 2004) et deux autres avec Gazelle de la Brasserie (Pékin 2008 et Londres 2012).