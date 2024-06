La déception de Hanne Verbruggen et la satisfaction de Juliette Thomas au semi-marathon

La désillusion était d'autant plus grande qu'elle restait "sur un super bon stage où tous les entraînements s'étaient parfaitement déroulés. C'est une vraie déception."

Juliette Thomas, qui disputait à 23 ans ses premiers championnats seniors outdoor, était beaucoup plus positive. Elle s'est classée 21e, en 1h11:35, à une seconde du top 20, malgré une chute après le 12e kilomètre.

"Petite à petit les meilleures sont parties devant. Je suis restée dans un groupe et cela s'est bien passé. Etonnamment, je n'ai pas vraiment souffert de la chaleur."

Il en a été autrement ensuite. "On m'a poussé à l'entame du 2e tour (du circuit autour du Stadio Olimpico). Je suis tombée. Il a fallu se remobiliser, ce qui coûte de l'énergie. Mais j'ai su me remettre dedans et réaccélérer à la fin. Je suis contente."