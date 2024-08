L'argent de Cyréna Samba-Mayela sauve les Bleus de l'athlétisme de la faillite olympique

Qualifiée de justesse en finale, Samba-Mayela a su profiter à fond de son exil tout à gauche de la piste, dans le sens de la course, au couloir N.2, loin des regards et du féroce combat des lignes intérieures, réservées aux meilleurs chronos des demi-finales.

D'après l'analyse détaillée de la course par World athletics, la Française était même en tête sur les 8e, 9e et 10e haies, avant de voir l'Américaine la doubler sur les dix derniers mètres de "plat".

En 12 sec 34, Samba-Mayela décroche l'argent et donc la première médaille olympique de sa jeune carrière, elle qui est déjà championne d'Europe et double médaillée mondiale du 60 m haies en salle (or en 2022, argent en 2024) à seulement 23 ans. La dernière française médaillée olympique sur la distance, Patricia Girard, avait pris le bronze en 1996 à Atlanta.