L'arrêt officiel des activités de Liège n'est plus qu'une question de jours

En attendant, les derniers joueurs sous contrat (Brieuc Lemaire, Moussa Noterman et Bram Bogaerts) ont d'ores et déjà été libérés par le club et peuvent désormais s'engager avec l'équipe de leur choix.

Après l'annonce récente du retrait de son repreneur américain Ernie Cambo, l'avenir du club principautaire était plus qu'incertain. "Même si Monsieur Cambo n'exigeait aucun remboursement des sommes investies, réunir à si court préavis le budget de fonctionnement annuel d'un club professionnel est une gageure. Nous avons eu des contacts avec deux repreneurs, le dernier ce lundi, mais ceux-ci se sont rapidement désistés. En cause, l'absence de soutien politique et financier dans la région mais aussi l'absence d'interlocuteurs et d'indication quant au prix de location du Country Hall pour la saison à venir", a expliqué le président François Ancion.