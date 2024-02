Le coach Guido Görtzen remplacera Fulvio Bertini à Maaseik la saison prochaine

Guido Görtzen sera l'entraîneur du club de volley-ball de Maaseik la saison prochaine. Le Néerlandais va succéder à l'Italien Fulvio Bertini, qui quittera le club après deux ans et demi et rejoindra le Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique en France. Maaseik a confirmé ce changement de coach mercredi.

Görtzen, 53 ans, est décrit par les Limbourgeois comme "un monument du volley-ball néerlandais". Il a notamment été champion olympique avec son pays à Atlanta en 1996 et champion d'Europe un an plus tard. L'international aux 425 sélections a également remporté une médaille d'argent au Championnat du monde et a participé trois fois aux Jeux. Il a construit sa carrière dans les meilleurs clubs d'Italie (Montichiari, Modène, Pérouse), du Japon (Osaka) et de Russie (Iskra Odintsovo).

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur en 2008, le Néerlandais est devenu agent de joueurs jusqu'à ce qu'il entame un nouveau projet avec l'équipe masculine néerlandaise de Numidia Limax il y a cinq ans. Il a mené ce club en Eredivisie en tant que coach principal et a atteint la finale de la Coupe des Pays-Bas cette saison.