Le drapeau olympique est arrivé à Los Angeles pour 2028

Bass souhaite des "Jeux sans voiture", une promesse plus qu'ambitieuse tant les Californiens sont accros à leur véhicule personnel, dans une mégapole entrelacée de gigantesques autoroutes où les bouchons sont quotidiens.

Le réseau de métro (5 lignes et demi au débit réduit) et de trains est minuscule pour le comté de Los Angeles et ses dix millions d'habitants. Les autorités prévoient donc de faire venir 3.000 bus supplémentaires de tout le pays et de créer des voies réservées.

Los Angeles compte sur sa réputation de capitale mondiale du cinéma et du divertissement. Mais derrière sa façade glamour, Los Angeles compte aussi plus de 75.000 sans-abris, dans une Californie où les prix de l'immobilier sont prohibitifs. Depuis son arrivée à la mairie, Bass a érigé cette question en priorité. Elle a lancé un vaste programme d'hébergement qui porte ses premiers fruits. Le nombre total de sans-abris a légèrement reculé en 2024, pour la première fois depuis six ans, et le nombre des personnes dormant dehors a baissé de 5,1% sur un an.