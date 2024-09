Léa Bayekula décroche l'or sur 100m en para-athlétisme, le 3e titre paralympique belge

Dimanche, elle s'était classé 8e du 800m T54, restant en tête jusqu'à 50m de la ligne d'arrivée, réussissant cependant son meilleur chrono en carrière en 1:43.63.

Léa Bayekula participe pour la première fois aux Jeux Paralympiques. Elle concourra encore sur 400 m jeudi.

La classe T54 est une catégorie d'athlètes en chaise roulante qui souffrent d'une déficience moyenne à forte au niveau des jambes, ou de l'absence de jambes. Léa Bayekula est atteinte de spina bifida, responsable d'un développement incomplet de la colonne vertébrale.

Il s'agit de la dixième médaille de la délégation belge dans ses Jeux. Neuf sont déjà désignées avec l'or de Michèle George (grade V) en para dressage mercredi et Maxime Carabin sur 400 m en classe T52 en para athlétisme; les médailles d'argent en cyclisme sur route dans les épreuves de contre-la-montre d'Ewoud Vromant (C2) et Maxime Hordies (H1) et les bronzes de Tim Celen (T1-2) et Jonas Van De Steene (H4). L'argent déjà de Vromant sur la poursuite sur 3 km en para cyclisme sur piste (C2) et le bronze pour Peter Genyn sur 200 m en classe T51 en para athlétisme.

En tennis de table, demi-finaliste, Laurens Devos est assuré aussi de rapporter une médaille.