Léa Bayekula "s'est préservée" en séries du 400m en vue de la finale en soirée

Largement en tête de sa série à l'entame de la dernière ligne droite, Léa Bayekula a en effet ménagé ses efforts pour l'emporter en 52.25, elle qui détient le record du monde du double piste en 50.91. "Je n'ai pas puisé dans mes réserves, c'est pour ça que je suis très contente de ma course", a confié l'athlète belge de 29 ans. "Quand j'ai vu que j'étais certaine de figurer dans le top 3 (directement qualifié pour la finale, ndlr), je n'ai plus accéléré. J'ai épargné des forces pour la finale où je ferai de mon mieux et on verra où cela me mène."

Jeudi soir verra Léa Bayekula disputer sa 6e course de la semaine. Cinquième du 800m, elle a décroché mercredi l'or sur le 100m. "Mais ce n'est pas ce sprint qui va me rester dans le corps. C'est la plus courte distance et ce matin (jeudi matin, ndlr), j'avais déjà complètement récupéré. Je veux aussi rester entièrement concentrée. J'ai reçu énormément de messages, mais je n'ai pas encore pris le temps de répondre. J'aurai tout le temps après ma dernière course ce soir."