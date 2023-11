Les athlètes belges préparent les Jeux de Paris pendant deux semaines en Turquie

Le Gloria Sports Arena, le plus grand centre sportif en Turquie, accueille plus de 80 athlètes belges représentant 14 sports dont les Red Panthers constituent une bonne partie. L'athlétisme et la natation sont aussi bien représentés. On peut encore citer parmi les participants au stage la badiste Lianne Tan, la boxeuse Oshin Derieuw, les kayakistes Lize Broekx, Bram Sikkens, Artuur et Hermien Peters, les vététistes Pierre de Froidmont et Jens Schuermans, les gymnastes Luka Van den Keybus et Noah Kuavita, la régatière à la voile Emma Plasschaert et l'haltérophile Nina Sterckx.

L'année dernière des athlètes du Paralympic Team Belgium s'étaient joints pour la première fois à ce stage. Cette année les athlètes paralympiques sont présents à Belek depuis mercredi déjà. Ils achèveront eux leur stage lundi prochain.