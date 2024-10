Les Belges de Riffa battus d'un point en demi-finales à Amsterdam

Dennis Donkor, Thibaut Vervoort, Jonas Foerts et Caspar Augustijnen ont été battus 17-18 par les Serbes de Liman en demi-finales. Donkor et Vervoort ont mis 5 points chacun. Foerts en a ajoutés 4 et Augustijnen 3.

Plus tôt dans la journée, le quatuor avait battu Amsterdam 14-21. Donkor avait été le prolifique avec 9 points. Foerts avait terminé avec 6. Vervoort et Augustijnen avaient fini avec 3 points chacun.