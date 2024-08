Les Belgian Cats éliminées au bout d'un énorme défi physique: "c'est très douloureux"

"Tout le match a été vraiment physique. On a eu difficile au début, mais on est revenu assez vite. On s'est battue tout le temps et on n'a jamais rien lâché. Pour ça, on peut vraiment être fière de l'équipe", a commenté Elise Ramette (13 points, 6 assists), la meneuse des Belgian Cats en l'absence de Julie Allemand. "Cela n'a pas payé, ce qui ajoute à la douleur. Cela fait très mal."

"Je ne sais pas trop quoi dire. On a manqué une chance de pouvoir disputer une finale olympique. On a su combler un gros retard, c'était très serré jusqu'au bout et cela se joue à rien", a ajouté Antonia Delaere, l'une des quatre joueuses belges à 4 fautes déjà alors qu'il restait encore 4 minutes à jouer. La Belgique a pourtant tenu bon, jusqu'en prolongation où le défi physique imposé par la France a eu raison des Belgian Cats. "En prolongation, on prend de suite un petit retard, et à ce moment-là, c'est très difficile de revenir."