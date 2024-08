Les Belgian Rockets ont l'ambition de faire mieux qu'à Rome : "le reste, c'est du bonus"

Malgré tout, le quatuor a le record de Belgique en ligne de mire. Ce dernier est situé à 42.54 secondes depuis la finale des Jeux de Pékin. Il a été établi par Olivia Borlée, Hanna Mariën, Élodie Ouédraogo et Kim Gevaert, championnes olympiques en 2008. "On peut y arriver oui, même si on doit encore travailler nos transitions", a estimé Elise Mehuys, qui était présente à Rome où les Belges ont signé un temps de 42.85 en séries. En finale, les Belges avaient ensuite pris la 6e place en 43.48, avec Vincke, Rosius, Mehuys et De Naeyer.

"On a beaucoup progressé ces dernières semaines", a relevé Elise Mehuys. "Ici, on va d'abord tenter de faire mieux qu'à Rome et on sera très contentes d'y parvenir. Quant à l'accession à la finale, cela dépendra surtout des autres pays. Il y a souvent des surprises dans les relais. On restera concentrées sur notre course, on verra bien où cela nous mène", a ajouté l'athlète de 28 ans.

C'est sans Marine Jehaes, initialement prévue mais légèrement gênée par son ischio, que les Rockets disputeront les séries du 4x100 mètres jeudi matin (11h10). La finale est prévue vendredi sur le coup de 19h30.