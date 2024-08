Les bons coups de Thomas Detry qui remonte à la 5e place: "C'était une belle journée"

C'est la meilleure carte du jour, égalant celle rendue la veille par le Japonais Hideki Matsuyama. Le Bruxellois, 31 ans, a confié s'être bien amusé, lui qui a joué ses deux premiers tours avec l'Allemand Stephan Jaeger et le Danois Nicolai Hojgaard.

"Stephan et moi, on a commencé à parler sur le fait que c'était vraiment cool. On ne ressent jamais cette ambiance sur les tournois Majeurs, dès le premier parcours. Ce matin, il y avait tellement de gens qui criaient votre nom, agitaient des drapeaux, c'était vraiment très spécial. On a bien commencé la journée du coup et on a aligné les birdies. C'était vraiment amusant".