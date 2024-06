Les deux bateaux belges éliminés en 1/8e de finales à Gdansk

Benjamin Louis, éliminé au stade des 1/8e de finales du solo masculin, et le double mixte d'Union Maitée et Frederick Tison, également sorti au même stade, n'ont pas réussi à rejoindre les quarts de finale des championnats d'Europe de 'beach sprint rowing, dimanche à Gdansk, en Pologne.

Ce format spécifique de l'aviron fera partie du programme des Jeux Olympiques de Los Angeles, en 2028, en complément de la forme classique du sport, mais dont les courses se disputeront en Californie sur 1.500m, au lieu des traditionnels 2.000m.

Les deux bateaux belges ont passé avec succès l'épreuve du contre-la-montre samedi, mais ont ensuite échoué aux 'knockout', équivalents à des 1/8e de finale. En duel à un contre un, le Liégeois Benjamin Louis a été éliminé d'un peu plus de uneseconde par le Lituanien Zygimantas Galisanskis au terme d'un parcours avec un départ et arrivée en courant, suivi d'un slalom sur l'eau à l'aller et une ligne droite au retour.