Les Red Lions sortent "fatigués" mais satisfaits de leur quinzaine anversoise

Revenus par deux fois au score face à l'Australie, dimanche dans leur 12e match de Hockey Pro League, le 8e de rang à la Wilrijkseplein d'Anvers, les Red Lions sortent de leur quinzaine anversoise "fatigués", mais satisfaits, selon Nicolas De Kerpel, buteur et élu joueur du match après le partage de dimanche (4-4) avec les Kookaburras (3-2 aux shoot-outs).

"Ce fut un très bon match. Les Australiens ont atteint un très haut niveau, surtout en première mi-temps. Revenir ainsi deux fois au score devant son public, c'est vraiment bien", a réagi De Kerpel. "On a montré que parfois nous pouvions aussi être efficaces dans le cercle adverse. Parfois c'est un point que nous devons travailler. Dans certains matchs précédents, cet aspect nous a fait quelques fois défaut. Cela prouve que nous avons bien travaillé".

Après une tournée argentine constituée de 4 rencontres face au pays hôte et à l'Allemagne, début février, avec une équipe expérimentale, les Belges ont enchaîné 8 duels à Anvers entre le 22 mai et dimanche, avec des doubles confrontations contre l'Irlande, l'Inde, l'Espagne et l'Australie.