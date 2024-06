Les Red Panthers infligent aux Pays-Bas leur 1re défaite de la saison en Pro League

Après 13 succès de rang cette saison dans le tournoi, cette défaite des Oranje est de plus la seule subie par les championnes olympiques, du monde et d'Europe en Pro League, qu'elles remportent haut la main. Il s'agit seulement de la 12e défaite des Néerlandaises en plus de 11 ans de compétition internationale, le 1er succès belge depuis juillet 2017 et un match amical à Schiedam (0-1).

Élue joueuse du match, cette victoire revêt une importance toute particulière "à l'approche des JO" pour Hélène Brasseur. "C'est plutôt 'cool'. Gagner ainsi contre les N.1 mondiales à quelques jours du début du tournoi olympique. Nous avons connu quelques 'ups and downs', mais sommes bien reparties vers l'avant en fin de match pour marquer ces deux buts", s'est réjouie la défenseure gantoise.