Les Red Panthers veulent transformer leur enthousiasme en succès

Les Red Panthers passent leurs derniers jours en Belgique avant de prendre la direction de Paris vendredi. "Nous sommes concentrés sur les Jeux depuis quatre à cinq mois et nous sommes prêts", a assuré White. "Le tournoi des Jeux Olympiques est le plus important de tous. C'est un grand moment dans la carrière des Panthers. Nous travaillons actuellement sur les derniers détails et les peaufinons ici et là. Après cela, les Jeux pourront vraiment commencer."

Les Red Panthers retrouvent les Jeux pour la première fois depuis Londres en 2012. Versée dans le groupe A, la Belgique défiera la Chine (28/7), la France (29/7), le Japon (31/7), Pays-Bas (2/8) et l'Allemagne (3/8). Les quatre premiers des deux groupes de six équipes seront qualifiés pour les quarts de finale.