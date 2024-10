Les World Series de baseball opposeront les Yankees aux Dodgers

La finale du championnat de baseball professionnel nord-américain (MLB), les World Series, opposera deux des plus célèbres équipes de l'histoire à savoir les New York Yankees aux Los Angeles Dodgers.

Dimanche, les Dodgers ont été emmenés par la star japonaise Shohei Ohtani, au contrat de 700 millions de dollars sur dix ans, auteur de 54 home runs et de 59 bases volées en saison régulière. Ils ont gagné leur série 4 victoires à 2 aux dépens de l'autre équipe new-yorkaise les Mets. Ils ont remporté leur dernier match 10-5 à Los Angeles en finale de la National League.

Historiquement, les Dodgers ont vu le jour à Brooklyn un quartier de New York alors que les Yankees étaient situés dans le quartier rival du Bronx. En 1958, les Dodgers ont déménagé à Los Angeles.

La même année une autre équipe de New York, qui jouait à Manhattan, les Giants, est arrivée à Los Angeles. Elle aussi entretient une grosse rivalité avec les Dodgers.

Samedi, les Yankees et sa vedette Aaron Judge se sont offert une première finale depuis 2009 et la 41e de leur histoire. Ils ont éliminé 4 victoires à 1, les Cleveland Guardians en finale de l'Americain League. Les New-yorkais n'ont plus été couronnés depuis 2000. Ils détiennent le record de 27 trophées.

La série entre Dodgers et Yankees débutera vendredi à Los Angeles, au meilleur des sept matchs.