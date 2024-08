Les Yellow Tigers s'inclinent 3-0 en Hongrie en ouverture

Les Yellow Tigers accueilleront leur second adversaire du groupe B, le Danemark (CEV 28), mercredi prochain à Courtrai (20h30).

Les Hongroises sont en tête du groupe après avoir déjà remporté leur premier match 2-3 au Danemark la semaine dernière.

Les trois équipes se retrouveront pour une nouvelle série de rencontres en août 2025.

L'Euro 2026 se déroulera dans quatre pays (Turquie, Tchéquie, Suède et Azerbaïdjan). Il réunira 24 équipes. En plus des quatre nations hôtes, et des huit équipes qualifiées à l'issue de l'Euro 2023 (Serbie, Pays-Bas, Italie, Pologne, France, Bulgarie, Ukraine et Slovaquie), douze équipes sorties des qualifications seront présentes: les sept premières de groupe et les cinq meilleures deuxièmes classées.