L'Herakles perd son 1er point et le Watducks subit sa 2e défaite en 3 jours

Les Lierrois, avec 19 unités, conservent 3 points d'avance sur la Gantoise et le Braxgata (16 pts). Les champions de Belgique gantois ont remporté 4-1 leur duel de prestige face au Dragons, avec des buts de Maico Casella (23e), Roman Duvekot (28e), Nathan Rogge (45e) et Alexander Hendrickx (65e), les Anversois sauvant l'honneur via Nicolas Della Torre à la dernière seconde (70e).

De leur côté, les Boomois de Philippe Goldberg ont fait tomber les Canards waterlootois, déjà battus vendredi lors de leur match de rattrapage face au Léopold (2-3). Les joueurs de Jean Willems, comme il y a deux jours, se sont inclinés dans le dernier 'money time', alors que le score était de 2-2. Ils se maintiennent néanmoins dans le top 4, avec 15 points. Le Dragons et le Léopold, qui a engrangé un deuxième succès sur le week-end à Namur (2-5), suivent avec 11 unités.