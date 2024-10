Limburg rejoint Courtrai en tête, premier succès pour Alost

Zwolle s'est lui incliné pour la première fois à Malines (92-69) tandis qu'Ostende rentrait victorieux de Leeuwarden (86-92) et Mons de Feyenoord (71-84). De son côté, Alost a remporté à domicile son premier succès, aux dépens de Groningue (93-91). Aux Pays-Bas, Weert a confirmé face à Den Helder (80-74).

Ces résultats rebattent les cartes au sommet du classement provisoire où Limburg et Courtrai, toujours invaincus (4 victoires), partagent désormais la tête. Ostende (4v-1d) repasse devant Zwolle (3v-1d) qui est rejoint par Mons (3v-1d) tandis que Malines (2v-1d) revient à égalité avec Louvain devant Leiden et le Brussels (2v-2d). Dans le bas du classement, Alost (1v-3d) rejoint Anvers, laissant la lanterne rouge à Feyenoord et Den Bosch.