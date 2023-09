L'Irlande s'offre l'Afrique du Sud, championne du monde, dans le choc du groupe B

Victorieuse du dernier Tournoi des six nations, l'Irlande en est désormais à 16 victoires d'affilée avant son dernier match de poule face à l'Écosse le 7 octobre. Elle compte désormais 14 points pour 10 aux Springboks qui devaient tous deux rejoindre les quarts de finale.

Dans cette rencontre âpre où les défenses ont été mises à rude épreuve et dans un stade acquis à la cause du XV du Trèfle, les deux équipes n'ont pu marquer qu'un essai chacune, l'Irlande par Mack Hansen (33e) et les Boks par Cheslin Kolbe (50e).