L'Italie se relance face à Israël avant de rencontrer la Belgique dimanche

Les Italiennes, battues par la République tchèque jeudi en ouverture (58-61), engrangent une première victoire grâce notamment à leur joueuse phare Cecilia Zandalasini (33 points, 7 rebonds, 4 assists en 25 minutes de jeu) et restent en course pour une qualification.

Victorieuses d'Israël (108-59) jeudi et de la République tchèque (84-41) vendredi matin, les Belgian Cats ont mis un pied en quarts de finale. Le premier du groupe rejoint en effet directement le top 8 à Ljubljana en Slovénie. Le 2e et 3e de la poule jouent un barrage contre le 3e et le 2e du groupe A (Lettonie, Espagne, Monténégro et Grèce) pour se qualifier pour les quarts de finale.