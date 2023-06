Louvain candidat pour la première édition en 2025, une décision prise dimanche

Dimanche, le conseil d'administration d'European Athletics décidera de l'attribution de la première édition des championnats d'Europe de course à pied en avril 2025. Louvain et Francfort sont les deux villes hôtes candidates.

Ces "European Running Championships" sont un nouvel événement, composé des championnats d'Europe du 10 km, du semi-marathon et du marathon tous dans la même semaine et dans la même ville. A l'origine, il était question d'une ville polonaise comme troisième candidat, mais finalement cela se jouera juste entre Louvain et Francfort.

La candidature de Louvain sera présentée dimanche au conseil d'administration d'European Athletics à Chorzow, en Pologne, où se déroulent actuellement les compétitions d'athlétisme aux Jeux Européens, par trois intervenants : Gery Follens, président de la Ligue flamande d'athlétisme, Thomas Huyberechts, project management en chef chez Golazo , et Geertrui Vanloo, directeur général de la Ville de Louvain. Les Allemands présenteront aussi leur dossier avant le vote immédiat. Avec Tia Hellebaut, récemment arrivée, la Belgique a déjà un atout au sein du CA d'European Athletics. Elle a fait du lobbying ces derniers mois et votera bien sûr pour Louvain dimanche.