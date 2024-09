Man-Kei To et Wim De Paepe manquent d'enrichir le compteur des médailles belge à Paris

La Belgique n'a pas enrichi son palmarès d'une nouvelle médaille à l'occasion de la cinquième journée de compétition aux Jeux Paralympiques de Paris, lundi. Man-Kei To s'est inclinée dans le match pour le bronze en badminton (WH1) en matinée, tandis que le triathlète Wim De Paepe a pris la 5e place en classe PTS2.

C'est face à la championne du monde chinoise Meng Lu Yin que Man-Kei To a été battue. La Brabançonne, 3e mondiale, a été surclassée par la N.4, mais elle a tiré un bilan positif de son tournoi.

Wim De Paepe s'est quant à lui élancé dans la Seine un jour plus tard que prévu, après que la qualité de l'eau a forcé le report des épreuves de triathlon. De Paepe était 2e après la natation et le cyclisme, mais il est tombé à la 5e place dans les cinq derniers kilomètres de la course à pied. Le Hennuyer a terminé avec un temps de 1h19:06.