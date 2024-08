Manon De Roey chute à la 79e place du British Open

Avec un troisième tour en 76 coups samedi, Manon De Roey a chuté de la 47e à la 79e place du Women's Championship, le British Open de golf féminin qui est le cinquième et dernier majeur de la saison, disputé sur le mythique parcours de St.Andrews en Écosse et qui offre 9,5 millions de dollars de prix.

De Roey, qui avait terminé la première journée à la 18e place ex aequo après un tour en 72 coups, avait déjà perdu 29 places après avoir rendu une deuxième carte de 75.

Durant son troisième tour, tout semblait bien se passer après douze trous, avec deux birdies et un bogey. Cependant, les trous 13 et 17 ont été catastrophiques, avec respectivement un triple bogey et un double bogey.