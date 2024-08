Manon De Roey retient "beaucoup de choses positives de sa semaine à Paris"

Samedi au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, Manon De Roey a concédé quatre bogeys sur ses neuf premiers trous. "C'était un début difficile avec quelques erreurs, puis je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre et j'ai essayé de faire autant de birdies que possible."

Elle en réussira cinq sur les neuf trous suivant, pour un autre bogey. "Je suis fière de ma deuxième partie de parcours. Sur cette semaine, j'ai prouvé que je pouvais rivaliser avec le plus haut niveau, contre les meilleures joueuses du monde, même si je n'ai pas eu un super jour qui m'aurait fait du bien avec un parcours à -5 ou - 6. De façon globale, mon jeu était super bien. Je suis contente de mon évolution et du travail avec mon coach. Il y a beaucoup de choses positives cette semaine. C'était très chouette en plus d'évoluer devant tant de public, avec beaucoup de Belges qui m'ont soutenue, plus que sur les autres tournois".

Manon De Roey avait pris la 46e place à Tokyo et ne dirait pas non à retour aux Jeux en 2028 à Los Angeles. "C'est certainement un objectif oui. Même si c'est dans quatre ans et qu'il y aura encore beaucoup compétitions d'ici là", a conclu l'Anversoise, 32 ans, qui va retourner sur le circuit LPGA avec l'Open d'Ecosse (15 au 18 août) et le Women's Open à St-Andrews (22 au 25 août).