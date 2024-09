Marcel Hirscher reçoit une 'wild card' pour son retour lors du 1er géant de la saison

Alors qu'il a évolué pour l'Autriche durant sa carrière, Hirscher disputera l'épreuve sous les couleurs des Pays-Bas, le pays natal de sa mère. "Il a été confirmé que la demande de la fédération néerlandaise pour un 'wildcard' pour Marcel Hirscher, déposée au cours de l'été, est valide et conforme, ce qui signifie que Hirscher est éligible pour participer à la première compétition de la saison, à Sölden", a expliqué la FIS. Cette autorisation n'est toutefois valable, à l'heure actuelle, que pour la première épreuve de la saison et pas encore pour les autres manches de Coupe du monde.

Hirscher, 35 ans, a régné sur le ski alpin jusqu'à sa retraite en 2019. Il a remporté à huit reprises le gros globe de cristal du classement général de la Coupe du monde, un record. Il a aussi gagné 12 petits globes de cristal pour les classements par épreuves, s'est adjugé un total de 67 courses et est monté 138 fois sur le podium. Avec sept titres mondiaux et quatre médailles d'argent, il est skieur le plus décoré dans les épreuves masculines et compte aussi deux titres olympiques ainsi qu'une médaille d'argent.