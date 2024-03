Marten Van Riel retrouve son meilleur niveau: "Je vise une médaille à Paris"

Van Riel, 31 ans, s'était gravement blessé à la cheville il y a deux ans, ce qui l'avait empêché de courir pendant six mois. "L'année dernière, je ressentais encore des séquelles de cette blessure. Ce n'est que depuis cet hiver que je retrouve mes sensations à l'entraînement. Je suis de retour au niveau de ma 4e place à Tokyo et j'aurais aimé le montrer la semaine dernière", a déclaré l'Anversois.

Van Riel voudra montrer sa bonne forme lors des manches du WTS de Yokohama au Japon (13-14 mai) et de Cagliari en Italie (25 mai). "C'est certain que je vais Jeux et je vise une médaille à Paris", a conclu Van Riel qui avait aussi terminé 6e à Rio en 2016 et 5e sur le relais avec les Belgian Hammers à Tokyo.

Les athlètes du haut niveau de la Défense se sont retrouvés mardi à Zeebruges pour un teambuilding. Dans le bassin d'entraînement de la marine, ils apprennent comme réagir en cas de crise dans l'eau et à se débrouiller sur un radeau de sauvetage. Alexander Doom (athlétisme), Thomas Carmoy (athlétisme), Noah Kuavita (gymnastique), Neisser Loyola (escrime), Jarno Verwimp (équitation) sont également présents.