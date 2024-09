Martin Clobert conclut les Jeux de la délégation belge avec une 11e place sur le marathon

Clobert souffre d'une maladie oculaire héréditaire et dégénérative, la maladie de Leber. Enfant, il était un passionné de basketball, mais a dû arrêter à l'âge de 10 ans lorsque la maladie a progressé. Après un passage au céci-foot, il a finalement choisi le marathon il y a quelques années.

La délégation belge termine les Jeux Paralympiques avec 14 médailles : sept d'or, quatre d'argent et trois de bronze. Les sprinters en fauteuil roulant Maxime Carabin et Léa Bayekula (tous deux sur 100 m et 400 m), la cavalière Michèle George (épreuve individuelle et freestyle) et le pongiste Laurens Devos ont fourni les sept médailles d'or. Les para-cyclistes Ewoud Vromant (poursuite individuelle 3 km et contre-la-montre) et Maxime Hordies (contre-la-montre) ainsi que le sprinteur en fauteuil roulant Peter Genyn (100 m) ont remporté l'argent. Genyn a également remporté le bronze sur 200 m, tout comme les para cyclistes Tim Celen et Jonas Van de Steene (tous deux en contre-la-montre).

À partir de 20h30, les 17es Jeux Paralympiques s'achèveront par la cérémonie de clôture qui se déroulera au Stade de France.