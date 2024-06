Matthis Besard se hisse à la 26e place de l'European Open, mauvaise journée pour Colsaerts

Le golfeur de 24 ans, originaire de Audenarde, qui avait réalisé son second tour en 69 coups, lui permettant de se hisser à la 38e place, a réussi 5 birdies lors de son troisième tour, avec également quelques bogeys sur la carte. A 18 trous de la fin du tournoi et un total de 217 coups, deux coups en dessous du par total, Besard est passé de la 38e à la 26e place. Il compte 10 coups de plus que les deux leaders, l'Italien Guido Migliozzi et l'Anglais Laurie Canter, qui se partagent la tête du classement. Le duo compte un coup d'avance sur le Danois Niklas Norgaard.

Pour Nicolas Colsaerts, la journée a pris une autre tournure. Le joueur de 41 ans n'a pas réussi à mieux faire qu'une carte de 77 coups. Colsaerts a réussi 4 birdies, mais a aussi concédé 4 bogeys et deux double-bogeys, ce qui l'a relégué à la 65e place.