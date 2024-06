Michael Johnson lance le Grand Slam Track, un circuit de meetings de courses en 2025

L'Américain quatre fois champion olympique (4x400 m en 1992, 200 et 400 m en 1996, 400 m en 2000), et consultant pour la BBC depuis plusieurs années, a créé le "Grand Slam Track", qui débutera en 2025, un circuit pro de quatre meetings disputés entre avril et septembre, deux aux États-Unis (dont un à Los Angeles) et deux à l'international. Il sera le "commissaire" du circuit.

Les meetings ne proposeront que des courses, réparties en six groupes (sprint court, sprint long, haies hautes, haies basses, demi-fond et fond), chaque groupe étant décliné pour les femmes et les hommes. Le programme ne comporte aucun saut, ni aucun lancer.