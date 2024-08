Michael Obasuyi passe à côté de la finale du 110 m haies: "J'étais malade hier"

"Je ne me sens pas bien après cette demi-finale. Je ne suis pas un athlète qui aime trouver des excuses, mais hier soir, je suis tombé malade. Je ne me sens donc pas bien en ce moment. J'ai pris les médicaments nécessaires, j'ai essayé de m'en débarrasser et d'en tirer le meilleur parti. Mais il est toujours difficile de faire une bonne course quand on est malade. Je me sens très fatigué".

Obasuyi a franchi la ligne d'arrivée au Stade de France en 13.36, 16 centièmes de plus que son record de Belgique établi à la mi-mai. "C'était le moment le plus important de ces dernières années pour moi. J'étais vraiment prêt, pas pour décrocher une médaille, mais un record personnel était vraiment possible. C'est dommage, je suis déçu", a déclaré un Obasuyi abattu, qui a fait un test covid pour être sûr, mais qui s'est révélé négatif.