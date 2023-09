Mondial-2023: la Nouvelle-Zélande veut remettre de l'ordre contre la Namibie

Vexée par sa défaite face à la France en ouverture du Mondial, la Nouvelle-Zélande enchaîne avec la modeste sélection de la Namibie, qui aura beaucoup de mal à résister à la volonté des Blacks de remettre de l'ordre dans leur jeu, vendredi à Toulouse.

Après deux revers consécutifs, face à l'Afrique du Sud (35-7) juste avant la Coupe du monde, puis face aux Bleus (27-13), les All Blacks donnent l'impression d'être revenus en arrière. Comme il y a un an, lorsqu'ils avaient concédé trois défaites de rang face à l'Irlande (23-12 et 32-22) et l'Afrique du Sud (26-10).