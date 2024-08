Mort du rugbyman Aramburu: procès pour assassinat requis à l'encontre de deux militants d'ultradroite

Dans son réquisitoire définitif signé vendredi et consulté lundi par l'AFP, le ministère public demande que Loïk Le Priol, 30 ans, et Romain Bouvier, 33 ans, soient jugés pour assassinat.

Le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises de deux militants d'ultradroite, Loïk Le Priol et Romain Bouvier, soupçonnés d'avoir tué par balles l'ancien international de rugby argentin Federico Martin Aramburu après une "chasse à l'homme" à la sortie d'un bar en mars 2022.

"Au terme d'une instruction pendant laquelle les mis en examen ont tenté de se défausser de leurs terribles responsabilités, la famille de Federico Martin Aramburu est soulagée que le parquet de Paris ait donné l'exacte qualification aux faits dont il a été victime", a réagi auprès de l'AFP Me Yann Le Bras, qui défend la famille de l'ex-joueur.

Il requiert également un procès pour complicité d'assassinat à l'encontre de Lyson R., la compagne de Loïk Le Priol présente lors des faits, et pour soustraction de criminel à l'encontre d'un homme de 35 ans, suspecté d'avoir aidé Romain Bouvier dans sa fuite.

Loïk Le Priol, ex-commando marine et membre du mouvement d'ultradroite Groupe union défense (GUD), récemment dissous, avait été arrêté quelques jours plus tard en Hongrie alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Ukraine.

Après une altercation avec Loïk Le Priol et Romain Bouvier, les deux hommes ont quitté l'établissement à pied. Ils ont été rejoints par les deux militants d'ultradroite, qui ont tous deux tiré et blessé mortellement l'ex-Puma lors de deux scènes distinctes, avant de prendre la fuite.

Ils devaient se rendre le soir-même au Stade de France pour le match France-Angleterre du Tournoi des Six nations.

Mais le parquet estime que "Loïk Le Priol a sciemment fait feu sur Federico Martin Aramburu dans le but de le tuer, alors qu'il ne se trouvait aucunement dans un état justifiant ces tirs", et que les tirs de Romain Bouvier visaient également délibérément l'ex-rugbyman.

"Les deux scènes de tirs de Romain Bouvier et de Loïk Le Priol s'inscrivent en réalité dans une seule scène unique de violences, qui est la mise en œuvre du projet prémédité" d'assassinat, soutient le ministère public.

"Il est dès lors indifférent que les balles tirées par Romain Bouvier ne soient pas mortelles et il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux mis en examen (...) dès lors que le résultat de la scène unique à laquelle ils prennent tous les deux part est le décès de Federico Martin Aramburu", ajoute-t-il.

"La notion de tension et l'atmosphère de +chasse à l'homme+ n'étaient pas le produit d'un tapage médiatique comme le présentent les mis en examen, mais ressortent du récit de plusieurs témoins (...) alors que les rugbymen paraissent être +passés à autre chose+" après l'altercation initiale dans le bar, poursuit le ministère public.

Sollicité par l'AFP, Me Xavier Nogueras, avocat de Loïk Le Priol, n'a pas souhaité commenter pour l'instant.

Les avocats de Romain Bouvier n'ont pas répondu dans l'immédiat.

MM. Le Priol et Bouvier ont par ailleurs été condamnés en juin 2022 à deux et trois ans de prison pour avoir violenté un ancien ami et ex-dirigeant du GUD lors d'une expédition punitive en 2015.

La mort de Federico Martin Aramburu a suscité un fort émoi dans le monde du rugby, notamment en France, où il vivait depuis sa retraite sportive, et en Argentine.

L'ancien "Puma" - centre ou ailier à Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) ou Dax (2008-2010) - comptait 22 sélections avec l'Argentine.