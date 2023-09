Nicolas Collin 8e en finale du lead à Wujiang en Chine

Ties Vancrayenest n'avait lui pas pu s'extraire de ces qualifications (44.0) et est classé 45e sur les 48 grimpeurs engagés. Les 26 premiers pouvaient disputer les demi-finales.

Chez les dames, Chloé Caulier n'avait pas non plus passé l'épreuve des qualifications et termine 31e (27.55) sur 45 engagées. Là aussi, les 26 premières pouvaient continuer en demi-finales.

La victoire est revenue à la Japonaise Ai Mori (36+), 20 ans, devant l'Autrichienne Jessica Pilz (31+), 2e, et une autre Japonaise Natsuki Tanii (26+), 3e.