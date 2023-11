Ostende émerge dans le sommet à Anvers, Mons décroche son premier succès face à Alost

Après une première période en demi-teinte au point de compter un instant 16 longueurs de retard (16e : 40-24), Ostende a complètement renversé la vapeur après le repos atteint sur le score de 46-35. Haussant le ton en défense et avec une rotation plus réduite, les Ostendais ont provoqué pas mal de pertes de balle (15 au total) dont ils ont su immédiatement profiter. Le suspense durait pourtant dans le dernier acte avant qu'Ostende n'émerge dans le money-time sous la conduite de Damien Jefferson (26 points) et de Sam Van Rossom (10 pts, 4 assists).

Dans le camp anversois, Rasir Bolton (23 pts, 5 assists) et Justice Sueing (15 pts, 11 rebonds) ont été les plus en vue.