Ostende se rapproche du titre BNXT après sa victoire sur Leiden dans le 1er match

Lors des deux premières saisons de la BNXT League, les champions de Belgique se sont à chaque fois inclinés contre Leiden dans la série pour le titre BNXT. Cette année les hommes de Dario Gjergja entendent bien prendre leur revanche et ils n'ont pas raté l'occasion de le faire comprendre à leur adversaire.

Pourtant menés d'emblée 0-6, les Côtiers se sont ensuite dégagés avec facilité sous la conduite de Jean Salumu (14 points avant le repos) bien aidé par les tauliers habituels Damien Jefferson et Pierre-Antoine Gillet (16 et 15 points). Après 40-32 au repos, les Ostendais ont encore accéléré sous la houlette de Sam Van Rossom à la passe (8 assists) et de Servaas Buysschaert (10 points) à la conclusion.