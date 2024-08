Pas de quatrième médaille d'or à Paris pour Simone Biles, 5e à la poutre

Biles, 27 ans, a reçu un score de 13.100 points terminant à la 5e place à la suite d'une chute. D'Amato a réalisé un score de 14.366 points pour décrocher son tout premier titre olympique devant la Chinoise Yaqin Zhou (14.100) et sa compatriote Manila Esposito (14.000). L'Italie avait déjà pris la médaille d'argent lors du concours général par équipes derrière les États-Unis.

L'Américaine a remporté l'or sur le concours général par équipes et individuel et au saut dans ces Jeux. Elle porte désormais son total à sept médailles d'or après celles conquises au concours général par équipes et individuel, au sol et au saut à Rio de Janeiro en 2016 où elle s'était aussi parée de bronze à la poutre.