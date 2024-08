Paulien Couckuyt heureuse d'être à Paris après sa blessure : "A fond pour une demi-finale"

"J'ai dû me battre pendant un an et demi pour en arriver là", a déclaré Couckuyt. "Le grand objectif était de faire partie d'une sélection olympique. Cela n'a pas été facile, mais ça a fini par marcher. Désormais, il s'agit de se faire plaisir et de tout donner." Couckuyt n'a eu la certitude de sa qualification que début juillet, par le biais du classement olympique de World Athletics.

Couckuyt a manqué de peu la finale du 400 m haies lors de ses débuts olympiques à Tokyo il y a trois ans. Après son retour, elle vise désormais une place en demi-finale. "C'est l'objectif avant tout", a-t-elle déclaré. "Je veux me qualifier directement dans les séries dimanche (il y aura des repêchages lundi, ndlr). Le niveau est inédit. Aux Championnats d'Europe, je me suis classée quinzième avec un très bon temps (55.24, ndlr). Reste à savoir quel sera le niveau de chacun, mais je m'attends à ce que tous les athlètes soient au rendez-vous. J'aime les grands objectifs. Je vais devoir me surpasser pour atteindre ces demi-finales, mais je vais y aller à fond. J'espère pouvoir montrer tout ce pour quoi je me suis battue. J'ai tourné la page du passé. Je me suis bien entraînée, je serai bien au départ ici".