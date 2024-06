Paulien Couckuyt qualifiée pour les demi-finales du 400m haies

Couckuyt, 27 ans, a terminé troisième de la deuxième série en 55.73, derrière l'Allemande Eileen Demes (55.25) et l'Espagnole Daniela Fra (55.71). Elle dispose d'un record personnel en 54.47 depuis les Jeux de Tokyo en 2021.

Les 13 chronos les plus rapides avancent en demi-finales, où elles rejoignent les 11 athlètes déjà qualifiées sur base du classement de la 'Road to Rome'. Couckuyt termine avec le 6e chrono parmi les 24 engagées dans ces préqualifications. La Tchèque Nikoleta Jichova s'est montrée la plus rapide en 54.88.