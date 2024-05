Pierre-Antoine Gillet une nouvelle fois élu Joueur belge de l'année en BNXT League

La BNXT League divise distribue séparément entre la Belgique et les Pays-Bas deux titres de Rising Star (Espoir), de Coach, et de Joueur de l'année. Le MVP, le Sixième homme et le Joueur défensif de l'année sont quant à eux attribués indistinctement, sur l'ensemble de la ligue transfrontalière.

Le côté belge a dominé les récompenses puisqu'outre le MVP Damien Jefferson, c'est le Serbe Nikola Jovanovic (Antwerp) qui a été élu Sixième homme de l'année et l'Américain Osun Osunniyi de Limburg United a quant à lui reçu le titre de Défenseur de l'année. La BNXT Dream Team est composée d'Angel Rodriguez (Liège), Rasir Bolton (Ostende), Damien Jefferson, Pierre-Antoine Gillet et Nikola Jovanovic, cinq joueurs issus du championnat belge.